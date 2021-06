Cruyff Court in Arkel op plek voetbalkooi; gemeente gaat gesprek aan met inwoners

ARKEL • De huidige voetbalkooi bij het zwembad in Arkel is de beste plek om het nieuwe Cruyff Court in dit dorp te realiseren. De gemeente Molenlanden gaat hierover het gesprek aan; eerst met omwonenden, daarna met alle inwoners.

Het is inmiddels twee jaar geleden dat de Cruyff Court Foundation aan Frenkie de Jong uit Arkel en inmiddels voetballer bij FC Barcelona een Cruyff Court, een klein voetbalveld van kunstgras, aanbood. Het gemeentebestuur ging de afgelopen tijd op zoek naar een geschikte locatie.

“Daarbij zijn we uitgekomen op de voetbalkooi bij het zwembad. Het Cruyff Court zal de plek van de kooi innemen”, licht wethouder Lizanne Lanser toe. “Maar dit is iets van en voor Arkel. Daarom gaan we op 24 juni het gesprek aan met omwonenden om hun mening te horen. Op 7 juli volgt een gesprek waarbij heel Arkel welkom is.”

Zelfwerkzaamheid

Het bedrag dat de Cruyff Court Foundation beschikbaar stelt is niet voldoende om het kleine voetbalveld aan te leggen. “Dat wijkt behoorlijk af. In een werkgroep met onder meer de plaatselijke kerkelijke gemeente, bedrijven en de dorpsraad hebben we al besproken hoe we dit aan kunnen vullen. Dat kan met geld, maar ook met zelfwerkzaamheid.”