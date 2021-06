28 gedupeerden van toeslagenaffaire in Molenlanden

MOLENLANDEN • In de gemeente Molenlanden zijn 28 huishoudens gedupeerd door de landelijke toeslagenaffaire.

Dat deelde wethouder Lizanne Lanser dinsdag mee tijdens het persgesprek. “We hebben met allen inmiddels contact gehad. Er spelen bij hen veel emoties. Het vertrouwen in de overheid is zeer breekbaar. Er wordt van ons dus veel verwacht om ons voor hen in te zetten. Daar ligt voor de gemeente een mooie kans om het goed te doen.”

De inzet voor de gedupeerden verloopt net als in de gemeenten Vijfheerenlanden en Gorinchem via Avres; zij doen de eerste intake en de begeleiding. Lanser: “Mocht er bredere problematiek zijn, dan worden zij doorverwezen naar het Sociale Team van Molenlanden.”

Kwijtschelding

Het gemeentebestuur heeft in navolging van de oproep van de landelijke overheid de achterstallige betalingen van de gemeentelijke heffingen voorlopig in de ijskast gezegd. “Om deze schulden kwijt te schelden wachten we de landelijke regeling op dit gebied af.”

Er is nog tot 1 januari 2024 de gelegenheid om je als gedupeerde te melden. Wethouder Lisanne Lanser roept degenen die hiermee te maken hebben op dat te doen. “Ook als iemand indirect door de toeslagenaffaire in de financiële problemen is gekomen.”