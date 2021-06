Nieuwe trends of oude klassiekers

In mode zie je regelmatig oude klassiekers weer in de picture komen. Denk aan de highwaist broeken die weer terug zijn, de smalle of wijde pijpen en bepaalde kleurtjes of motiefjes die na jaren een complete comeback maken. Zo ook in de zonnebrillen. Nieuwe trends gebaseerd op oude klassiekers zijn echt dé musthaves van deze zomer.

Vinden we kleding belangrijk, dan is een bril (en daarmee ook de zonnebril) minstens zo belangrijk. Het is de eerste aanblik. Zet je een zonnebril op, dan is het dus belangrijk na te denken wat je wil uitstralen.

Betaalbare brillen met mega uitstraling

Zo’n mooie zonnebril hoeft gelukkig tegenwoordig niet meer duur te zijn. Kies je voor goedkope zonnebrillen, dan zorgt dat er direct voor dat je je looks dus ook aan kunt passen naar het moment. Een trendy bril voor het festival en een introvert exemplaar voor onderweg of naar je werk. Het merk Cheapass zonnebrillen begrijpt dat als geen ander. Mooie modellen maar dan zo goedkoop dat je er hebberig van wordt. De coolste dameszonnebrillen of de mooiste zonnebrillen voor heren vind je hier ook nog eens gewoon online.

Nieuwe trends

Ben je op zoek naar de nieuwe trends in zonnebrillenland maar dan wel modellen met karakter? Dan geven we je de drie meest trendy designs. De oude klassiekers waarbij jij zelf bepaald hoeveel authentiek karakter je wil en hoeveel van anno 2021.

Allereerst de Clubmaster, een model dat intellectuele coolheid uitstraalt en eigenzinnigheid. Het geliefde model onder kunstenaars, acteurs en artistiekelingen en sinds de introductie in de jaren ’80 nog steeds een van de meeste herkenbare en geliefde modellen. Het model is zo ontworpen dat de bovenkant van de bril als het ware jouw wenkbrauwen zijn die je gezicht een unieke uitstraling geven.

Als tweede de Wayfarer. Een prachtig tijdloos model uit de jaren 50. Geliefd door de dragers van kleinere glazen en geschikt voor elke gezichtsvorm. Vandaag de dag ook te verkrijgen met flatlenzen , als rode of gele wayfarer of met spiegelglazen. Was dit model ooit een prijzige bril waar je wel even over na moest denken, zijn ze er nu gelukkig ook in de goedkope zonnebril variant. Fijn als je moeite hebt met kiezen.

De derde in het rijtje is de klassieke bril met de ronde glazen die in de jaren 60 een hit werd door onder andere Ozzy Osbourne en John Lennon. Maar nu niet alleen ook in de varianten met blauwe, bruine of roze lenzen. In de metalen variant, kunststof of een combinatie van beide materialen.

En dan uiteraard de piloten bril. Vanaf het moment dat deze op de markt kwam, is het model nooit echt meer uit het modebeeld verdwenen. Gemaakt voor de Amerikaanse piloten die last hadden van de zon maar vandaag de dag ook een hit onder de dames. Met of zonder spiegelglazen, altijd gemaakt om indruk te maken.