Nieuw programma Theater De Willem op 18 juni online

PAPENDRECHT • Theater De Willem heeft het nieuwe theaterprogramma rond en zet dat op vrijdag 18 juni om 20.00 uur online op www.theaterdewillem.nl. Kaarten reserveren is dan nog niet mogelijk.

Van cabaret tot toneel en van muziek tot familievoorstellingen, het is allemaal komend theaterseizoen allemaal te zien in het Theater De Willem. Om er maar een paar te noemen; Karin Bloemen, Veldhuis en Kemper, Simone Kleinsma, Fred van Leer, Het Groot Niet Te Vermijden, Harrie Jekkers, Huub Stapel, Johan Derksen, Richard Groenendijk, Frank Boeijen, Jon van Eerd, Slagerij van Kampen, Ashton Brothers en 3JS. Kinderen kunnen genieten van onder andere Woezel en Pip, Bumba, Bing, Pieter Konijn en Dolfje Weerwolfje.

Rustig begin

Omdat het op dit moment nog onduidelijk is wat er straks mogelijk is, begint het theater rustig aan. Het is alleen mogelijk het programma online te bekijken, kaarten reserveren kan dus nog niet. Dat gebeurt als er meer zekerheid is. En als dat zover is, schreeuwt De Willem dat natuurlijk van de daken.

Vrienden worden

Vrienden van Theater De Willem krijgen een week voorrang met het bestellen van kaarten. Wie nog geen vriend is, kan zich aanmelden en profiteren van nog meer voordelen.