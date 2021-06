Nederlands eerste certificaat voor restauratie beton voor Mourik-dochter Vogel

GROOT-AMMERS/ZWIJNDRECHT • De betonrestaurateurs van onderhoudsspecialist Vogel hebben als eersten in ons land het procescertificaat ‘Onderhoud en restauratie van monumenten’ behaald.

De dochteronderneming van technisch dienstverlener Mourik uit Groot-Ammers heeft daarmee de beste papieren op zak om cultuurhistorische monumenten van beton te bewaren voor de toekomst. Zo restaureerde Vogel, zelf gevestigd in Zwijndrecht en Antwerpen, al vele monumenten waaronder Radio Kootwijk, gebouw De Zonnestraal en de gezichtsbepalende KBC-toren in Antwerpen, in de volksmond Boerentoren genoemd.

“Beton zien we als een modern bouwmateriaal. We associëren het niet zo snel met oude gebouwen zoals de Domtoren of Amsterdamse grachtenpanden. Toch zijn de eerste betonnen gebouwen al meer dan honderd jaar oud en zijn het dus jonge monumenten”, stelt Patrick Karremans, bedrijfsleider van Vogel.

Ernstig aangetast

“We zien veel gebouwen waarvan het beton ernstig is aangetast. Om deze te restaureren heb je specifieke kennis nodig van beton en de ervaring om te bepalen welke methode het beste werkt om een specifiek probleem op te lossen. Veel van die methoden hebben wij zelf ontwikkeld in de ruim 120 jaar van ons bestaan. We zijn zelf ook een beetje een monument. Niet voor niets zijn we marktleider en passen we de modernste technologieën toe om betonnen monumenten van de ondergang te redden.”

Het betreft het certificaat ‘Onderhoud en restauratie monumenten’. Dit procescertificaat is op basis van de beoordelingsrichtlijn ERM 4000 en URL 4005 afgegeven door SGS Intron. SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Het certificaat beschrijft de werkwijze bij het restaureren van historisch beton in monumenten, voor zowel betonnen bouwdelen, als voor beton zonder waarde of beton waarvan deze niet behouden hoeft te worden.

Karremans: “Met dit certificaat wordt erkend dat Vogel zich richt op kwaliteit bij onderhoud, restauratie en verduurzaming van monumenten en is men verzekerd van specialistische kennis en kunde in de monumentenzorg. Overheden zoals het Rijk, Provincie en gemeenten zijn er hierdoor van verzekerd dat wij de cultuurhistorische waarde van hun karakteristieke gebouwen en gezichtsbepalende monumenten waarborgen.”

Vogel is onderdeel van Mourik en heeft vestigingen in Zwijndrecht en Antwerpen. Zowel bij Vogel als bij Mourik ligt de focus op het samenbrengen van alle kennis en ervaring die er is, zodat we onze opdrachtgevers een totaalconcept kunnen bieden. De nadruk ligt hierbij op wederzijds vertrouwen en samenwerking. Het beleid is erop gericht niet de grootste, maar wel de beste te zijn.