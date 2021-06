Stamtafel in Groot-Ammers over dementie en autorijden

MOLENLANDEN • In de Hof van Ammers in Groot-Ammers organiseert het Alzheimer Trefpunt Molenlanden op donderdag 24 juni een Stamtafel. Het thema is ‘Dementie en autorijden’. Allerlei vragen over de rijtesten van het CBR, gezondheidsverklaringen en verzekeringen zullen besproken worden.

Gespreksleider Arie Slob van het Trefpunt gaat vanaf 19.30 uur in gesprek met Jan te Hennepe, rij-instructeur in Hardinxveld-Giessendam. Wie de bijeenkomst digitaal wil bijwonen, kan contact opnemen met Arie Slob via mrarieslob@hetnet.nl. Dan wordt de benodigde link verstrekt.