Cursus Politiek actief in de gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Komende weken organiseert de gemeente Vijfheerenlanden de online cursus Politiek Actief. Deze gratis digitale cursus bestaat uit vier avonden. De cursus start op maandag 21 juni 2021.

De cursus is bedoeld voor mensen die weleens met de gedachte rondlopen de politiek in te gaan, maar geen idee hebben hoe ze zoiets aan zou moeten pakken. Maar ook wanneer iemand (nog) geen plannen hebt om politiek actief te worden, maar vooral interesse heeft in hoe dat nu allemaal werkt in de lokale politiek, is deze cursus erg interessant.

De cursus start op maandag 21 juni met een welkom door burgemeester Sjors Fröhlich. Na een korte kennismaking duiken de deelnemers verspreid over de avonden de theorie in. Hoe wordt Nederland bestuurd? En hoe gaat dat bij de gemeente? Hoe werkt de besluitvorming? Hoe zit dat met coalitie en oppositie? Wat is de rol van een raadslid? Hoe kom je in de raad? Vragen die allemaal beantwoord zullen worden.

Maar het is niet enkel de theorie die centraal staat. Deelnemers gaan in gesprek met elkaar, met raadsleden en ze gaan een digitale raadsvergadering bezoeken. Daarnaast gaan ze aan de slag met de kunst van een goed debat. Een mooie combinatie van theorie en praktijk.

De cursus wordt op de volgende avonden gehouden: 21 juni, 5 juli, 8 juli (bijwonen raadsvergadering) en 12 juli. Allemaal van 20.00 uur tot 22.00 uur. De laatste cursusavonden liggen direct achter elkaar in verband met de raadsvergadering en de nabespreking.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen aan griffie@vijfheerenlanden.nl. Via dat mailadres kunnen ook vragen gesteld worden.