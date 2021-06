Cor de Bruijn maakt mooiste foto bij Fotoclub Molenwaard

MOLENLANDEN • Cor de Bruijn heeft in de afgelopen maand mei de mooiste foto gemaakt bij Fotoclub Molenwaard.

De foto is eind maart gemaakt bij de Natuur- en Vogelwacht bij Wijngaarden. Het was op het eind van de middag en de laagstaande zon scheen over het water van de sloot. Cor: “Deze bruine kikker zag ik bij een sloot en hij begon de hele sloot af te zwemmen en hij hield af en toe even stil zodat ik deze opname kon maken.”