Marleen Marcus uit Schelluinen wint de Mooi Molenlanden Taart

SCHELLUINEN • Marleen Marcus uit Schelluinen won deze maand de taart van de actie Mooi Molenlanden van VVD Molenlanden.

Zij wist dat de Chinese Schouw, waar je sampans kunt huren en kunt genieten in de naastgelegen picknickweide of de theetuin Hannes Heerlijkheid in Giessenburg zit.