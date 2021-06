Bloemenactie familie Duits uit Hei- en Boeicop voor Stichting Tess levert 1585 euro op

HEI- EN BOEICOP • De bloemenactie voor Stichting Tess, die de familie Duits uit Hei- en Boeicop in maart georganiseerd had, heeft 1585 euro opgebracht.

Vooraf konden violen en tulpen besteld worden en vervolgens corona-proof opgehaald worden in Hei- en Boeicop en Lexmond. Er werden ruim 500 bossen tulpen en ruim 530 traytjes violen verkocht. Daarnaast werden er ook diverse donaties ontvangen. Hierdoor kwam de totale opbrengst van de actie op 1585 euro. “Een opbrengst boven verwachting”, reageert de familie Duits. “Waarvoor we iedereen willen bedanken!”

Stichting Tess ondersteunt dolfijntherapie op Curaçao voor kinderen met een beperking. De familie Duits wil graag met hun zoon Endrie deelnemen aan deze therapie. Sinds januari staat Endrie op de wachtlijst van Stichting Tess. Het is nog niet bekend wanneer Endrie in aanmerking komt voor de dolfijntherapie. Wie de route naar Curaçao wil volgen, kan op Facebook zich aanmelden bij de pagina: ‘Op weg naar Curaçao... dolfijntherapie voor Endrie’.

Wegens het grote succes en de vele leuke, lieve reacties zal de bloemenactie volgend jaar terugkomen. Verder zijn er nog doorlopende acties: de familie zamelt kleding, oude mobieltjes en lege inktcartridges in. Deze kunnen in Hei- en Boeicop en Lexmond ingeleverd worden. Er kan contact opgenomen worden via 06-44640058 (bij voorkeur via Whatsapp) of Facebook/Messenger t.n.v. Marianne Duits.