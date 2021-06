Vragen over ontbreken openbaar toilet in Kinderdijk

KINDERDIJK • “Waarom is er nog steeds geen openbaar toilet in het Werelderfgoed Kinderdijk dat ook buiten de openingstijden is opengesteld?” Die vraag stellen de fracties van VVD en ChristenUnie aan het gemeentebestuur van Molenlanden.

In de zomer van 2019 is door de gemeente Molenlanden 25.000 euro beschikbaar gesteld aan de

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) om daarmee een openbaar toilet te realiseren in het erfgoedgebied. De SWEK zou ervoor zorgen dat dit toilet ook buiten openingstijden van het erfgoed wordt opengesteld.

Omdat dit toilet er nog steeds niet staat, hebben de fracties van VVD en ChristenUnie hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur, die hierop toezicht moet houden.