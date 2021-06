Firma Kortlever: ‘Hopelijk je slechtste investering ooit’

BRANDWIJK • De mannen van Firma Kortlever zijn een vertrouwde verschijning voor vele boeren, loonbedrijven en andere opdrachtgevers in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Voor het keuren en leveren van brandblussers, verlichting, gereedschappen en hef- en hijsmiddelen is het Brandwijkse familiebedrijf hét adres in de polder.

Denken in oplossingen! Dat brengen vader Kees en zoons Gerrit en Arjan Kortlever graag in de praktijk. Om de score nog meer richting de honderd procent te krijgen, investeerden ze onlangs in een trekbank voor kettingen. “Met deze Unster kunnen we kettingen tot twintig ton keuren. Het apparaat print daarnaast meteen een certificaat uit. Tot voor kort besteden we dit uit, maar nu kunnen we dit ook zelf doen.”

Veiligheid staat centraal in het werk van de Firma Kortlever. Al jarenlang vormen brandblussers een belangrijk onderdeel van hun bedrijf. Op boerderijen en bij andere klanten komen ze langs om ze te keuren of om advies te geven over wat er nodig is.

Gegroeid

“Dat is soms hard nodig. Boerderijen zijn in de loop van de jaren vaak hard gegroeid, maar ze hebben nog steeds maar twee brandblussers hangen. Het is geen onwil, maar onwetendheid. Wij geven eerlijk en gratis advies wat er nodig is.”

En met een lach: “We zeggen er altijd bij: hopelijk is het de slechtste investering die je ooit gaat doen. Maar het is voor je eigen veiligheid én voor de verzekering echt noodzakelijk om hier aandacht aan te besteden. We zetten zelf de afspraken in de agenda. Vaak krijg je dan een verbaasde reactie: is het alweer tijd? Ja, je bent alweer een jaar dichter bij je pensioen, zeggen we dan.”

Boerenerven

Meer dan de helft van hun werk speelt zich af op boerenerven. Een bewuste keuze; de mannen van Kortlever voelen zich daar thuis. Arjan: “Je spreekt hun taal, weet hoe hun leven eruit ziet. En het is altijd gezellig: ‘Joh, doe effe een bakkie mee.’”

Kees vult hem aan: “Wij zijn niet bang om vies te worden of om een brandblusser die onder de mest zit even schoon te maken. Daar schrikken veel collega’s voor terug, maar voor ons is dat geen probleem. Wij zitten ons hele leven al tussen de boeren.”

Keuren

Voor de goede orde: bij andere bedrijven komen ze net zo graag langs om te keuren, advies te geven of materialen te verkopen. Voor dat laatste hebben ze een complete winkel ingericht op de bedrijfslocatie aan de Damseweg. “Heb je iets nodig, kom dan gewoon even naar de Vuilendam. We hebben hier een ruime voorraad aan allerlei materialen, die je trouwens ook in onze webwinkel kunt bestellen.”

Firma Kortlever

Damseweg 22, Brandwijk

0184-641938

info@firmakortlever.nl

www.firmakortlever.nl