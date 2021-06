Collega-truckchauffeurs verrassen bruidspaar op Salmsteke

LOPIK/GROOT-AMMERS • Jan Timmer en Marleen Schilt werden zaterdagmorgen tijdens hun huwelijks-fotoreportage verrast door een aantal collega-truckchauffeurs van Recycling Centrale Korevaar (Groot-Ammers) en J. de Bruyn Transport in Lopikerkapel.

Het stel wist dat er ‘een paar’ vrachtwagens aanwezig zouden zijn in recreatiegebied Salmsteke te Lopik om te figureren in de reportage, maar dat het een complete truckshow zou worden was een onverwachte maar leuke verrassing. Ze waren letterlijk even stil van zoveel belangstelling van collega’s.

Het in Lopik wonende paar gaf elkaar, nadat de foto’s waren gemaakt, het jawoord in het stadhuis van Schoonhoven.