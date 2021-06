Week voor de Gezonde Jeugd: zwembadspelletjes in Leerbroek

LEERBROEK • De gemeente Vijfheerenlanden heeft deze week volop aandacht besteed aan de Week voor de Gezonde Jeugd.

Onder meer Zederik in Beweging werkte hieraan mee met activiteiten als skateclinics, stoepranden en beachvolleybal.

Vrijdagmiddag was er in Het Spetterbad in Leerbroek een zomerse afsluiting met allerlei zwembadspelletjes. Mede gezien het zomerse weer was de deelname groot.