Techniekscholen staan aan de aftrap van de eerste Hotspot van STO-GOAL

GORINCHEM/SLEEUWIJK • De techniekscholen uit Gorinchem en Sleeuwijk doen vanaf 18 juni mee aan de eerste Hotspot van STO-GOAL.

STO-GOAL staat voor Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem Altena. Een Hotspot is een leerwerkplek voor leerlingen. De eerste Hotspot komt bij de Firma Van de Beek in Neerijnen. bij deze firma kan STO-GOAL in totaal drie hotspots inrichten; voor de startende vakman, veiligheid op de werkplek en het digitaal uitzetten en inmeten met GPS.

STO-GOAL neemt met vier VMBO-scholen in de regio die het techniekprofiel Bouwen, Wonen en Infra (BWI) aanbieden, elke school kan gebruik maken van deze Hotspot.

De Hotspots worden ingericht, omdat er toenemende behoefte in de regio is aan goed eigentijds geschoold technisch personeel. “Als techniekscholen hebben we deze technieken, expertise, nieuwe technologieën en machines niet of nauwelijks in huis”, vertelt Leo Dane, programmalijnleider bij STO-GOAL. “Deze expertise, vaardigheden en de nieuwste technologieën willen we van buiten halen in de vorm van Hotspots. Deze Hotspots moeten een aanvulling worden op ons onderwijsprogramma.”

Een Hotspot is een samenwerking van bedrijfsleven en onderwijs en zorgt voor modern technisch onderwijs. Voor meer informatie: www.sto-goal.nl.