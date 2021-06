BGN registratie voor Fit4you in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Fit4you aan de Dorpsstraat 4 in Bleskensgraaf, dat in maart dit jaar 15 jaar bestond, heeft sinds kort de BGN registratie binnen. Elma Verduijn van Fit4you kan daardoor haar cliënten nog beter helpen.

BGN staat voor Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland en biedt garantie aan cliënten dat ze op een vakkundige wijze geholpen wanneer ze op gewicht willen blijven of gewicht willen verliezen.

Als BGN-gewichtsconsulente adviseert Elma Verduijn bij het verbeteren van je voedingspatroon en het bereiken van een gezond gewicht. “We volgen hierbij de richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad. Dit betekent dat we alleen voedingsadviezen geven die wetenschappelijk zijn onderbouwd. We werken niet met maaltijdvervangers en afslanksupplementen. Gewoon gezonde voeding is het uitgangspunt in onze adviezen.”

Bijkomend voordeel van de cliënten van Fit4you in Bleskensgraaf is dat veel zorgverzekeraars de behandelingen (deels) vergoeden wanneer iemand BGN geregistreerd is.

Tijdens de laatste lockdown is Elma een deel van haar cliënten online gaan begeleiden. Ook kwam ze bij mensen thuis om hen te helpen hun gewicht op het gewenste aantal kilo’s te krijgen. Met deze persoonlijke begeleiding gaat Elma door, ook nu haar salon aan de Dorpsstraat 4 weer volledig open mag gaan.

“We zijn ’s middags altijd dicht en die tijd gebruik ik nu om privé-begeleiding te kunnen geven”, vertelt Elma. Om deze extra service goed te kunnen doen, heeft ze personeel aangenomen in haar salon, waar ook een Slender You is gevestigd. In de Slender You staan apparaten om fit te blijven voor mensen die moeilijk sporten omdat ze last hebben van reuma, artritis, bekkeninstabiliteit of spieraandoeningen.

Voor meer informatie: Fit4you/Slender You, Dorpsstraat 4 Bleskensgraaf, 0184-693939, 06-46960443, fit4you.club@gmail.com of www.fit4you.club.