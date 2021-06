Niemans-onderzoek mag 25.000 euro kosten

VIJFHEERENLANDEN • De raad van Vijfheerenlanden heeft donderdag een budget van 25.000 euro vastgesteld voor het onderzoek naar het dossier Niemans. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de Rekenkamer.

Het voorstel van CDA/VHL Lokaal kreeg de steun van 26 van de 30 aanwezige raadsleden. VVD en Lokaal Alert zijn en blijven tegen.

Het initiatiefvoorstel is al twee keer besproken in de commissie Algemene Zaken. Diverse partijen hadden aanvankelijk hun twijfels. Ze wilden geen blanco cheque afgeven voor zo’n onderzoek, waarvoor wellicht ook nog experts moeten worden ingeschakeld. De raad gaat de Rekenkamer nu formeel verzoeken om het onderzoek uit te voeren. Er zal worden bekeken wat mogelijk is binnen het budget van 25.000 euro.

Klaas de Zwaan (D66) vindt het belangrijk dat er geen sprake mag zijn van een afrekenonderzoek. Volgens Erik van Doorn (GroenLinks) heerst bij veel mensen nog het idee dat tijdens het fusieproces twee gemeenten (Leerdam en Zederik, red.) door de gemeente voor het lapje zijn gehouden. “Het is belangrijk dat dat heel goed wordt uitgezocht.”