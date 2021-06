Geen meerderheid voor directe invoering variabel afvaltarief in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • In Vijfheerenlanden is er geen meerderheid voor directe invoering van een variabel afvaltarief (Diftar). Dat bleek donderdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Een amendement van D66/VHL Lokaal dat daartoe opriep werd verworpen.

Wel werd een motie van SGP, CDA en ChristenUnie aangenomen om mensen die hun afval goed scheiden te belonen. “Het belonen van inwoners zorgt dat zij meer gemotiveerd worden en blijven om goed te scheiden”, schrijven de initiatiefnemers.

In de gemeente Scheidam kunnen inwoners sparen door afval, niet zijnde restafval, in te leveren bij bijvoorbeeld een kringloopwinkel. Daardoor wordt het afval dat overblijft ook minder. Bovendien neemt de kwaliteit van het gescheiden afval toe. Met het gespaarde geld kunnen de inwoners goede doelen of verenigingen sponsoren.

In de motie wordt het college verzocht om te onderzoeken of een dergelijke aanpak ook te realiseren is in Vijfheerenlanden.



Stapsgewijs

Het omstreden systeem van Diftar zal in Vijfheerenlanden stapsgewijs worden ingevoerd. Met een tussentijdse evaluatie. D66-raadslid Jaap Breur betreurt die trage gang van zaken. “De eerste stappen zijn de voorbereidingen, die veel geld kosten. Zonder de directe invoer van Diftar betekent dit een forse lastenverhoging. Volgens D66 is deze lastenverhoging onaanvaardbaar omdat deze makkelijk te voorkomen is door direct voor Diftar te kiezen, in plaats van een evaluatie af te wachten waarvan de uitkomsten toch al vaststaan.”

D66 vindt dat je de inwoners niet onnodig moet laten betalen. “Laat staan dat we politieke beslissingen voor ons uit moeten schuiven. De opgave die wij hebben om ons restafval in 4 jaar tijd terug te brengen van 231 kilo naar 100 kilo per inwoner kunnen wij alleen halen door de invoer van Diftar. Dat is kraakhelder. Deze beslissing vertragen omdat je de beslissing niet durft of wilt nemen is onverantwoord en kost iedere inwoner van de Vijfheerenlanden geld. Dit is iets wat D66 niet wil.”

De meerderheid van de raad steunde het amendement niet. Breur: “Hierdoor zullen de inwoners de komende periode weer geconfronteerd worden met een hogere rekening, jammer.”