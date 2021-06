Winters Stamppot Buffet met Niks aan de Zeis in Oud-Alblas; opbrengst voor KWF

OUD-ALBLAS • In het kader van mini muziekmarathon van Hans den Ouden vindt zaterdag 11 december een Winters Stamppot Buffet plaats, inclusief een optreden van de Alblasserwaardse klompenrockband Niks aan de Zeis.

De opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding. Deelnemers kunnen om 16.00 uur aanschuiven; het buffet duurt tot 19.00 uur. Op tafel komen diverse soorten stamppot en erwtensoep. De prijs is 15 euro per persoon. Opgeven kan via 06-23457337 of oudalblasinactievoorkwf@gmail.com.