Stichting De Lekkende Lekdijk roept gedupeerden op lid te worden

ALBLASSERWAARD • De recent in het leven geroepen stichting De Lekkende Lekdijk roept Lekdijkbewoners met schade op om zich bij het bestuur te melden. De stichting wil ‘samen één vuist maken richting Waterschap Rivierenland’.

Voorzitter van de stichting is adviseur Ad Schouls. Hem is gevraagd de belangen te behartigen van mensen die wonen in het dijkvak Kinderdijk-Schoonhovenseveer en schade hebben opgelopen ten gevolge van de dijkversterking.

Aansprakelijkheid

Schouls vertelt: “De stichting treed op namens de gedupeerden richting het waterschap als het gaat om aansprakelijkheidsstelling en schadeloosstellingen. Ook zal De Lekkende Lekdijk in overleg gaan met de verschillende (rechtsbijstand) verzekeraars om afspraken te maken over financiële bijdragen voor bijvoorbeeld het gezamenlijk inhuren van één advocaat en één schade-expertise bureau en over zo efficiënt en goedkoop mogelijk werken.”

Website

De voorzitter vertelt dat het belangrijk is dat er zoveel mogelijk leden zijn. Hij roept gedupeerden op om lid te worden, ongeacht of er al geschikt is of niet. Voor meer informatie en aanmeldingen verwijst hij naar de website: www.lekkende-lekdijk.nl

Kosten lidmaatschap

Schouls: “De kosten voor deelname bedragen 250 euro. Dit is een eenmalig te betalen bedrag. Met dit geld en de eventuele bijdrage van verzekeraars kan de stichting het waterschap aansprakelijk stellen en aansprakelijkheid en claims onderbouwen door middel van het inhuren van bijvoorbeeld deskundigen en een schade-expertise bureau.”