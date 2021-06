Hooibouwen in Hoornaar na een weekje mooi weer

HOORNAAR • De nieuwe generatie heeft zich deze week in het zweet gewerkt om hooipakjes van het land te halen en naar huis te rijden.

De tractor werd bestuurd door Wessel in het witte T-shirt en Thije in het gele T-shirt en op de kar stonden Thijmen en Milan. Ze zijn allemaal tussen de zes en acht jaar oud en hebben hard gewerkt op het land aan de Dorpsweg in Hoornaar.

Het zware loswerk in de schuur is gedaan door grote broer Stein met zijn vrienden.