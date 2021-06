Acht bruggen over Merwedekanaal twee uur buiten werking door stroomstoring

REGIO • Een stroomstoring bij de provinciale bedieningscentrale van de bruggen over het Merwedekanaal zorgde ervoor dat de bruggen woensdagmiddag ongeveer twee uur buiten werking waren.

De storing begon rond 14.30 uur. Door het wegvallen van de stroom vielen onder meer de camera’s uit en konden de bruggen niet open en dicht gedaan worden.

Enkele bruggen stonden op dat moment open. Een medewerker van de provincie ging ter plaatse om met de handbediening de bruggen alsnog dicht te draaien.

Er liggen acht bruggen over het Merwedekanaal, tussen de Merwedesluis in Gorinchem en de sluis in Vianen.