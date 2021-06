Nieuwe expositie ‘vanaf de Waterbus’ bij Baggermuseum

SLIEDRECHT • Met de opening van het Nationaal Baggermuseum heeft de bezoeker naast de vaste opstelling ook gelijk toegang tot de nieuwste expositie ‘Inspiratie vanaf de Waterbus, aquarellen van Karla Kaper’ van 11 juni tot en met 28 augustus 2021.

Karla Kaper (1941) is een veelzijdig beeldend kunstenaar & ontwerper. De afgelopen jaren nam zij regelmatig de Waterbus en schilderde een groot deel van de haltes van de Waterbus in Rotterdam, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Verschillende bruggen, gebouwen en landschappen langs het water zijn te zien in deze expositie. Deze is zo ingericht zodat de bezoekers meer te weten komen van de baggeractiviteiten langs de Waterbus route.

Bij deze expositie is ook het boek Waterbus verschenen. Dat is onder andere te koop in de museumwinkel. Tijdens de zomermaanden worden in het verlengde van de expositie schilderworkshops aangeboden, prijzen en data zijn terug te vinden op de website. Daarnaast is het mogelijk om een combiticket via de Waterbus aan te schaffen, inclusief bezoek museum en een kopje koffie. Het museum is te bereiken met de Waterbus lijn 23, halte Waterdiep.

Het Nationaal Baggermuseum is geopend elke woensdag tot en met zaterdag van 13.30 uur tot 17.00 uur. De BaggerPraktijkTuin is elke zaterdagmiddag geopend. Aanmelden van bezoek kan via reserveringen@baggermuseum.nl. Wie toevallig in de buurt is en een bezoekje wil brengen, kan bij de balie vragen of er ruimte is.