Internationale primeur: receyclefabriek bedrijven Groot-Ammers in België verwerkt 1.400 kilo afvalplastic per uur

GROOT-AMMERS • De droom van Chris van der Ree uit Groot-Ammers is uitgekomen: in een recyclefabriek in het Belgische Oostende wordt sinds kort onafgebroken 1.400 kilo afvalplastic per uur omgezet in brandstof.

Van der Ree is CEO van Petrogas, een Eindhovens bedrijf in de gas- en olie-industrie, dat naast het bedrijf BlueAlp de fabriek heeft opgezet. Het zijn beide dochterondernemingen van Mourik uit Groot-Ammers. Ook oliedistributeur Den Hartog uit Groot-Ammers is daarnaast aandeelhouder.

De afgelopen maanden zijn bottlenecks en kinderziektes opgelost en is de productie operationeel. Met het in gebruik nemen is volgens de betrokken bedrijfen een nieuwe mijlpaal bereikt in het oplossen van het wereldwijde plasticprobleem.

Afhankelijkheid

‘Door circulaire plastics te gebruiken, vervalt de afhankelijkheid van aardolie en worden aanzienlijke hoeveelheden C02 bespaard’, melden Petrogas en BlueAlp in een persbericht. ‘Deze gevalideerde techniek toont aan dat circulair produceren werkt. Afvalplastic gemaakt van olie is de grondstof van olie waarvan bijvoorbeeld weer nieuw plastic kan worden gemaakt.’

“We verwerken nu continu 1.400 kilo afvalplastic per uur”, stelt Chris van der Ree. “De geproduceerde olie is zo zuiver dat deze meteen kan worden gebruikt voor toepassing in de industrie om er onder andere weer nieuw plastic voor de voedingsmiddelenindustrie van te maken. Waar concurrenten wereldwijd worstelen met volume en kwaliteit hebben wij dit voor elkaar gekregen. We zijn de eerste die op dusdanig grote schaal kan produceren, dat het direct winstgevend wordt.”

Opbrengst

Vorig jaar september is de installatie op de recyclefabriek van Renasci in Oostende in gebruik genomen. Inmiddels is de installatie meer dan 2.200 uur in gebruik geweest, is meer dan 1 miljoen kg plastic verwerkt en is een opbrengst gerealiseerd van stabiel boven de 76 procent. Ofwel meer dan 760.000 kg vloeistof, hetgeen overeenkomst met 975.000 liter olie.

Van der Ree: ‘We hebben altijd gezegd dat we het concept van onze plastic-to-chemicals-installatie pas gaan aanbieden aan geïnteresseerde partijen wanneer het proces goed werkt en zichzelf heeft bewezen. Er is de afgelopen jaren veel interesse geweest, maar wij hebben de boot afgehouden. We hebben een reputatie hoog te houden en als we het concept verkopen, dan moeten we er 100 procent achter staan.”

Marktvraag

Deze mijlpaal opent de weg naar alle marktpartijen die deze installaties ook willen bouwen. “Wij maken pyrolyse-olie en de marktvraag naar deze olie is enorm groot. Grote olie- en chemiereuzen willen deze circulaire olie heel graag gebruiken om te verwerken in hun productieprocessen. We verwachten de komende jaren veel nieuwe orders.”

Van der Ree vervolgt: “We zijn nu ook zover dat we in een paar dagen 200.000 kilo afvalplastic kunnen verwerken. Wij bereiken hier iets dat wereldwijd zijn weerga niet kent. En de weg staat open voor nog verder opschalen. Dit is een prachtige oplossing om afvalplastic dat niet via de gewone weg kan worden gerecycled toch te hergebruiken.”

“Wij zijn meer dan tien jaar bezig geweest met de ontwikkeling en verfijning van dit innovatieve proces, dus de acceptatie van deze installatie is een spectaculaire mijlpaal. Niet alleen voor onze bedrijven en partners, maar vooral ook voor de bijdrage die dit gaat leveren aan een duurzame wereld.”