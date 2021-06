Kledinginzameling MeHoRo uit Meerkerk verhuist

MEERKERK • De kledinginzameling van MeHoRo gaat verhuizen naar een ander pand. De loods van M. Van Leeuwen aan de Ambachtsweg in Meerkerk wordt op korte termijn gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De nieuwe locatie is bij de opslagloods aan de Energieweg 3-J.

Iedere eerste zaterdag van de maand staan vrijwilligers daar klaar om van 09.30 tot 11.30 de gebruikte goederen en kleding in ontvangst te nemen. De eerstvolgende kledinginzameling is op zaterdag 3 juli, op de nieuwe locatie.

MeHoRo biedt hulpverlening vanuit het dorp Meerkerk aan diverse projecten in Hongarije en Roemenië. De stichting verzamelt goederen in, die vanuit Meerkerk worden getransporteerd naar de diverse projecten. Daar worden de goederen uitgedeeld en/of verkocht. De inkomsten worden gebruikt voor diaconale activiteiten. De stichting MeHoRo is heeft sinds 2008 een ANBI-status.