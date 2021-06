Regina Hakkesteegt 25 jaar actief bij Ondernemers Vereniging Meerkerk

MEERKERK • Regina Hakkesteegt was onlangs 25 jaar actief bij Ondernemers Vereniging Meerkerk (OVM). Als blijk van waardering heeft het bestuur haar een fotoshoot aangeboden om met haar familie te doen.

Vanuit de OVM heeft Regina de ondernemers ondersteund van Meerkerk, Nieuwland en Leerbroek. Meer dan 25 jaar heeft OVM, waarbij meer dan 120 ondernemers aangesloten zijn, ondersteund op velerlei vlakken. Vroeger was het ‘Alle hands on wheels’ rondom de autocross waarbij alle administratieve touwtjes aan elkaar geknoopt moesten worden. En alle jaren heeft ze alle centen, tot op de komma nauwkeurig, weten te tellen binnen de administratie.

“Flexibel als ze was, ging ze mee met de tijd en met de grillen die horen bij een ondernemersvereniging en haar leden. Meerdere bestuursleden heeft ze in deze jaren ondersteund en tijdens de wisselingen was zij de stabiele factor waarop de OVM heeft kunnen bouwen”, melden bestuursleden Rebecca, Alide, Arine, Tina, Peter en Arie-Peter van OVM.