Vernieuwde buitentuin De Til: idyllische plek om elkaar het ja-woord te geven

GIESSENBURG • Omzoomd door groen in een idyllische omgeving elkaar in het gezelschap van familie en vrienden eeuwige trouw beloven; dat kan bij zalencentrum De Til in Giessenburg. De vernieuwde buitentuin werd afgelopen week officieel in gebruik genomen.

De Til is al tientallen jaren een vertrouwde naam op het gebied van het vieren van bruiloften. Het Giessenburgse zalencentrum blijft inspelen op trends om die positie in te blijven nemen. In de buitenlucht elkaar het ja-woord geven is één van die ontwikkelingen. Het spreekt tot de verbeelding om omzoomd door groen en met de blauwe lucht als dak je huwelijksceremonie te beleven.

“Daar gaan wij graag in mee”, knikt directeur Wim van Krugten. “We hadden hier al een tuin, maar de afgelopen weken hebben we die uitgebreid. Er grensden namelijk twee jeu de boulesbanen aan die niet of nauwelijks werden gebruikt. Nu hebben we het geheel opnieuw ingericht tot een sfeervolle plek, met veel groen en authentieke details als Frans kasteelgrind.”

Tachtig gasten

Er kunnen nu maar liefst tachtig gasten terecht. Uiteraard staat het het bruidspaar helemaal vrij om voor een eigen invulling te zorgen, in overleg met De Til. “Wij zorgen voor een complete opstelling; als je als bruidspaar of ceremoniemeester speciale wensen hebt of een eigen aankleding wilt, dan regelen we dat. Na afloop van de ceremonie kan er op het buitenterras een toost worden uitgebracht of de bruiloft worden voortgezet.”

Want dat past helemaal in de aanpak van De Til: een totaalconcept bieden voor elke bruiloft. Vanaf het ’s ochtends ontvangen van de gasten, de huwelijksceremonie, een gezamenlijke maaltijd tot de receptie en het feest in de avonduren, het is er allemaal mogelijk. “De ervaring die we opgedaan hebben, zetten we graag in om mee te denken met een bruidspaar of een ceremoniemeester. Zo zorgen we er samen voor dat alles perfect verloopt.”