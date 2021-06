B&B’s uit Noordeloos en Groot-Ammers maken kans op onderscheiding

• By Ann in Noordeloos.

NOORDELOOS/GROOT-AMMERS • By Ann in Noordeloos en Amazing Grace Bed & Breakfast in Groot-Ammers maken kans op een onderscheiding van Stichting Bed & Breakfast Nederland. De stichting roept op 30 juni 2021 de beste B&B’s van Nederland uit in vier kwaliteitscategorieën.

By Ann en Amazing Grace Bed & Breakfast zijn twee van de drie genomineerden in de kwaliteitscategorie van 3 tulpen.

De verkiezing van ‘Beste Bed & Breakfast van Nederland’ wordt jaarlijks gehouden onder B&B’s die zijn aangesloten bij de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. Accommodaties die meedoen aan dit classificatiesysteem, krijgen 1 tot en met 5 tulpen toegekend, oplopend naarmate het voorzieningenniveau stijgt. B&B’s die het beste presteren binnen hun tulpencategorie op het gebied van faciliteiten, service en gastvrijheid, maken kans op een onderscheiding.

Alle genomineerden, waaronder By Ann en Amazing Grace Bed & Breakfast, hebben in hun kwaliteitsklasse een hoge classificatiescore. Daarnaast beschikken ze over zeer goede gastenbeoordelingen op Bedandbreakfast.nl en dat telt ook mee. “B&B’s met 3 tulpen bieden volop mogelijkheden voor een heerlijk verblijf in eigen land”, aldus Hanny Arens, voorzitter van Stichting Bed & Breakfast Nederland. “De genomineerden uit deze categorie doen daar ook nog eens een schep bovenop. Het zijn echte pareltjes, waarover gasten razend enthousiaste reviews schrijven.”

By Ann en Amazing Grace Bed & Breakfast in Groot-Ammers concurreren met B&B Vivre uit Warder om de onderscheiding in de 3-tulpencategorie. De winnaar wordt op 30 juni om 9:30 uur bekendgemaakt op www.bedandbreakfastclassificatie.nl.