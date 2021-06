H.A.B.O. Noordeloos B.V.: ‘Alles in de eigen streek houden’

NOORDELOOS • Melkveehouders helpen om het maximale te halen uit hun grond en ervoor zorgen dat mest en voer zoveel mogelijk uit eigen streek komen; die meerwaarde biedt loonbedrijf en kraanverhuur H.A.B.O. Noordeloos. Met hun jarenlange kennis en ervaring en de modernste middelen bedienen zij klanten met advies én door de handen uit de mouwen te steken.

De titel van dit magazine onderschrijven eigenaar Helmoed Boom en medewerker Hessel van der Meer van harte. Zij zijn trots op de manier waarop boeren in de Alblasserwaard hun boerderijen runnen. Niet voor niets kiest H.A.B.O. Noordeloos als één van de weinige loonbedrijven ervoor om de agrarische sector als hoofddoel te houden. “Daar ligt ons hart”, knikt Helmoed. “We zijn ook actief in de grond-, weg- en waterbouw, maar driekwart van ons werk ligt bij de boeren in de streek.”

De aanpak van H.A.B.O. Noordeloos gaat veel verder dan alleen het uitvoeren van het werk waarvoor ze ingehuurd worden. Op basis van (eigen) onderzoek weten ze bijvoorbeeld exact welke soort kunstmest welke opbrengst geeft. “En dan maakt het ook nog uit waar je het in de Alblasserwaard gebruikt”, licht Hessel toe.

“In Oud-Alblas is dat anders dan in Noordeloos. Zelfs in de dorpen zelf lopen grondsoorten uiteen. Wij adviseren boeren hierin om de opbrengst te maximaliseren, de CO2-afdruk zo klein mogelijk te maken en te voorkomen dat er onnodig geld uitgegeven hoeft te worden. Diezelfde adviserende rol hebben we op het gebied van het verbouwen en het oogsten van mais. Door zo efficiënt en precies te werken voorkomen we daarmee dat er van elders aanvullend voer moet komen.”

Rode draad

Want dat is ook een rode draad in de aanpak van H.A.B.O. Noordeloos: waarom van ver halen als je het dichtbij ook binnen handbereik hebt? Helmoed: “Jaren geleden werd er vanuit de Alblasserwaard bijvoorbeeeld veel mest uit vooral Noord-Brabant gehaald. Tegelijkertijd gingen er overschotten naar de Hoeksche Waard. Wij hebben erop ingezet om de mest zoveel mogelijk in de streek te houden. Omdat we een groot netwerk hebben, konden we vraag en aanbod met elkaar in contact brengen.”

Sowieso is die verbindende rol van groot belang voor het Noordelose loonwerkbedrijf. Boeren met elkaar in contact brengen om ze op allerlei manieren van elkaar te laten profiteren, het zit in het DNA van H.A.B.O. Noordeloos. “Goed advies geven is de basis, het werk dat we doen volgt daarop. En dat doen we ook graag. We hebben jongens in dienst die graag en hard werken, met passie voor de sector en het gebied. Die ‘handjes’ combineren we met de modernste technieken, zoals GPS-aansturing, om de opbrengst voor onze klanten zo hoog mogelijk te maken.”

H.A.B.O. Noordeloos B.V.

Minkeloos 10a, Noordeloos

0183-582207

info@loonbedrijfhabo.nl

www.loonbedrijfhabo.nl