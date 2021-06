Kennismakingsbijeenkomst politieke partijen VHL voor gemeenteraadsverkiezingen

VIJFHEERENLANDEN • In maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De voorbereidingen daarvoor komen inmiddels al op gang. Burgemeester Sjors Fröhlich en griffier Krista Goossens van de gemeente Vijfheerenlanden nodigen de besturen van bestaande en eventueel nieuwe partijen van harte uit voor een gesprek op donderdag 17 juni van 19.00 tot 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Meerkerk.

Deze bijeenkomst staat in het teken van een (nadere) kennismaking met elkaar. Daarnaast worden de besturen meegenomen in het proces dat voorafgaat aan de verkiezingen. Denk daarbij aan het opstellen van de kandidatenlijst.

De tijd tot de verkiezingen is uitdagend. Burgemeester Sjors Frohlich en griffier Krista Goossens geven aan dat het belangrijk is om elkaar te leren kennen en samen uit te zoeken waar kansen liggen om samen te werken.

Belangstellende besturen kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen aan griffie@vijfheerenlanden.nl.