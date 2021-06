Een week vol balkonbeweging in Molenlanden

MOLENLANDEN • Bewegen, dansen, bingo spelen en zingen. Op de Nationale Balkon Beweegdag op vrijdag 4 juni mocht en kon alles. Op gepaste afstand kwamen tientallen ouderen op ruim 250 woon-zorgcentra in heel Nederland laagdrempelig in beweging. Ook in de gemeente Molenlanden, waar dit jaar zelfs een Balkon Beweegweek werd georganiseerd. Het was een groot succes.

Verschillende woon-zorgcentra werden afgelopen week omgetoverd tot echte beweegfestijnen. Beweegcoaches van GIGA Molenlanden zorgden met muziek en hun enthousiasme voor een week vol beweging. Beweegcoach Stan: “Bewegen blijft belangrijk. Gelukkig mag er steeds meer en dat is ook te merken bij de ouderen. Ze zijn meer opgewekt en zitten beter in hun vel. Wanneer we samen in beweging komen, is hun glimlach niet meer van hun gezicht af te slaan. Het was vorig jaar al zo’n succes dat we er dit jaar weer mee aan de slag gingen. We wilden zo veel mogelijk ouderen bewegen. Daarom hebben we er dit jaar zelfs een Balkon Beweegweek van gemaakt!”

Fantastische vervanging

Bij Hof van Ammers (Groot-Ammers), De Lange Wei, De Zes Molens en Syndion (Hoornaar), Graafzicht (Bleskensgraaf), Bredero’s Hof (Giessenburg), De Handpalm (Bleskensgraaf), De Strevenaer (Streefkerk), De Vijverhof (Nieuwpoort) en ’t Waellant (Nieuw-Lekkerland) was het een groot feest. Een van de deelnemers: “Wat zijn we blij dat we weer even extra kunnen bewegen. Echt heerlijk om buiten in beweging te komen. Hopelijk kunnen we snel weer naar de gym, maar dit is een fantastische vervanging.” Ook de zon deed op de meeste dagen vrolijk mee. “Ik twijfelde ondanks de hitte om mee te doen. Maar met een koud glaasje water, onder de parasol en achteraf een ijsje was het goed te doen”, aldus een andere deelnemer.

Beweging, plezier en positiviteit

Beweegcoach Menno is enthousiast: “Mooi om te zien dat zo veel ouderen fanatiek meedoen. Op sommige plekken zijn mensen al een jaar actief mee aan het bewegen. Toch zie ik regelmatig nieuwe gezichten.” Beweegcoach Monique: “Balkon Bewegen zorgde dit jaar, net als vorig jaar, voor extra beweging, plezier en positiviteit. En dat deden we samen met Welzijn Molenlanden, Fysio InMotion, Present, De Lange Wei, Syndion, Hof van Ammers, Graafzicht en het Nationaal Ouderenfonds.”

Voor meer informatie: www.gigamolenlanden.nl.