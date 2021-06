Eerste exemplaar ‘Dordrecht en de Drechtsteden vanuit de wolken’ voor burgemeester Kolff

DORDRECHT • Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht ontving op maandag 7 juni het eerste exemplaar van het boek ‘Dordrecht en de Drechtsteden vanuit de wolken’ uit handen van de Dordtse auteur Niels Dekker en uitgever Peter Egge.

De verschijning van ‘’Rotterdam vanuit de wolken’’ en “Rijnmond vanuit de wolken” met luchtfoto’s uit de periode 1950-1990 van fotograaf Bart Hofmeester en zijn bedrijf AeroCamera brachten een onverwachte golf aan reacties teweeg. Lezers schreven dat zij totaal overdonderd waren door de beelden die Hofmeester had gemaakt van een omgeving waarin zij vele jaren hadden gewoond en gewerkt en die dankzij het boek plotseling weer tot leven was gekomen. Het was, zo viel uit de reacties op te maken, voor velen een ontroerend weerzien geweest met hun eigen verleden en het verleden van hun stad en regio.

Het bracht de makers van het boek op het idee om in de archieven van Hofmeester naar Dordrecht te zoeken. Ook dat verhaal lag in het Hofmeester-archief te wachten tot het zou worden verteld. Natuurlijk, deze stad lag niet in puin als Rotterdam en de wederopbouw zag er heel anders uit, maar tussen 1950 en 1990 is de stad in rap tempo gegroeid en rigoureus veranderd. Met spetterende foto’s wordt men terug in de tijd genomen.

Als grootste en oudste stad van het Drechtstedengebied was het Dordtse aandeel in Hofmeesters collectie vanzelfsprekend het meest omvangrijk, maar de pracht van de omliggende plaatsen mocht niet ontbreken in dit boek. Om die reden hebben alle Drechtstedengemeenten een apart hoofdstuk gekregen, alsmede het nauw verboden ‘s-Gravendeel en Molenlanden.

Foto’s met stuk voor stuk de magische kracht van de herkenning. De Dordtse auteur Niels Dekker verzorgde de selectie van de foto’s en maakte de teksten en uitgebreide fotobijschriften. De teksten over Bart Hofmeester zijn van Ad Hoogerwerf.

De Rotterdamse fotograaf Bart Hofmeester (1921-2001) was één van de pioniers van de commerciële luchtfotografie. Vanaf vliegveld Zestienhoven legden hij en zijn bedrijf AeroCamera gedurende tientallen jaren Nederland van boven vast. Het archief van Hofmeester telt naar schatting twee miljoen foto’s en negatieven en is in het bezit is van Fotobureau Roel Dijkstra.

Luchtfotopionier Bart Hofmeester hing vanaf de jaren ’50 bijna dagelijks in het Nederlandse luchtruim. Het luxe boek is een nostalgische vogelvlucht door de jaren heen. De wijken en steden zijn apart ingedeeld en de foto’s zijn daarin chronologisch afgebeeld.

Het luxe boek telt 272 pagina’s, 280 foto’s en weegt 2 kilo en is uitgegeven door uitgeverij Watermerk in samenwerking met Fotobureau Roel Dijkstra. Het is na 11 juni voor € 39,95 te koop in de boekhandel en online via webshops en www.watermerk.eu.