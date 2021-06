Scholen in Nieuw-Lekkerland en Streefkerk helpen bij actie ‘gedenktekens’

NIEUW-LEKKERLAND/STREEFKERK • Stichting Christian Refugee Relief (CRR) sluit op 20 juni aan op de actie ‘44.000 names’ van de organisatie Migreat. Op de dag van de vluchteling worden 44.000 mensen herdacht die in de afgelopen jaren op vlucht naar Europa zijn overleden.

CRR bereid deze week in samenwerking met basisscholen de Schakel, de Wegwijzer, Petrus van de Velden (allen Nieuw-Lekkerland) en SmdB Streefkerk 1000 gedenktekens (bordjes) voor. De leerlingen noteren op de bordjes de naam van elk slachtoffer (als die bekend is), de leeftijd, het land van geboorte en de datum en plaats van overlijden. Vooraf is de actie met een korte presentatie geïntroduceerd. En dat maakte best wat indruk op de leerlingen, die blij zijn dat ze op deze manier kunnen bijdragen aan de actie.

Op 20 juni worden de 1000 bordjes die in Nieuw-Lekkerland en Streefkerk voorbereid zijn met duizenden andere gedenktekens op het strand van Scheveningen gezet. Een moment waarop met elkaar de verontwaardiging onderstreept wordt dat ongelijkheid en politieke keuzes zoveel kostbare levens kosten.