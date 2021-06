‘Geen zware ontucht’, maar toch zes maanden cel geëist tegen Brandwijker (28)

BRANDWIJK/ROTTERDAM • Grooming, ontucht en het bezit van kinderporno. Daarvoor eiste de Officier van Justitie maandag een onvoorwaardelijke celstraf van zes maanden tegen een 28-jarige man uit Brandwijk.

Een zware ontuchtzaak is het niet, maar toch meent de officier van justitie dat de 28-jarige Brandwijker te ver is gegaan in zijn contacten met twee minderjarige jongens.

Hij eist tegen de man, die ook nog eens werkte bij de Nationale Politie, een onvoorwaardelijke celstraf van zes maanden. Dat bleek maandag tijdens een rechtszitting in Rotterdam.

Het begon allemaal met online contacten om playstation te spelen. Hij nodigde de tienerjongens thuis uit, voor logeerpartijen.

Intiem contact

“U bouwde langzaam aan een intiem contact met ze”, zei de Rotterdamse rechter maandag tijdens de zitting tegen verdachte D. Zijn minderjarige gasten mochten alcohol drinken bij hem thuis. En er werd geknuffeld. Een jongen werd door D. op zijn mond gekust.

“Er zaten nooit seksuele gedachten achter”, zei D. op de zitting. “Het was alsof ik mijn vader of moeder een kus gaf.” Hij vroeg de jongens anders wel om onder meer ‘douchefoto’s’ van henzelf door te sturen. Hij verzond de jongens zelf appjes met volwassenenporno. Ook vroeg hij hen naar hun prille seksuele ervaringen.

Zorgelijk

“Dit is geen heftige zaak, maar het is allemaal wel zorgelijk”, verklaarde de officier van justitie. Hij eiste zes maanden cel onvoorwaardelijk, en daar bovenop ook een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Die hoeft D. niet uit te zitten als hij zich laat behandelen. Ook zou hij zich de komende jaren niet meer in de buurt van minderjarigen mogen vertonen.

Volgens de officier van justitie heeft de Brandwijker zich schuldig gemaakt aan ontucht, grooming en het bezit van kinderporno. Dan gaat het om een vijftal foto’s van een van de jongens, die de politie op zijn computer stond.

Daarnaast had de politieman zich ook nog schuldig gemaakt aan het rondneuzen in het informatiesysteem van zijn werkgever terwijl hij daar geen toestemming voor had. Volgens D. wilde hij alleen maar iets opzoeken over een auto, voor een kennis.

De uitspraak van de rechter volgt over twee weken.