Slootjesdag bij de Schaapskooi in Schoonrewoerd

SCHOONREWOERD • Op zaterdag 12 juni doet de Natuur en Vogelwacht Vijfheerenlanden mee met de landelijke Slootjesdag.

Dit houdt in dat vrijwilligers met kinderen slootbeestjes gaan vangen achter de Schaapskooi. Ter plekke worden ze bekeken, onderzocht welke soort het is en ze worden ook weer losgelaten. Als de tijd het toelaat wordt er nog een knutsel gemaakt. Kinderen tot acht jaar kunnen alleen met begeleiding meedoen. Er zijn twee mogelijkheden om in te schrijven: van 10:00 tot 12.00 uur en van 13:30 tot 15:30 uur.

In verband met de te nemen coronamaatregelen is vooraf opgeven noodzakelijk. Dit kan bij C. Kramer, per email chr.kramer@outlook.com, of via 0345-619684. De kosten bedragen 3 euro per kind, inclusief limonade en koekje en het gebruik van materialen. Natuurcentrum de Schaapskooi is te vinden in Overboeicop 15 in Schoonrewoerd.