Opgeruimd de zomer in met livestreammusical van Peeriscoop in Gorinchem

GORINCHEM • Op 12 en 13 juni verzorgen de leerlingen van musicalstichting LUSA vanuit Theater Peeriscoop de livestreamvoorstelling ‘Opgeruimd!’.

Het afgelopen seizoen was ook voor LUSA een tijd vol aanpassingen en regelmatig teleurstellingen: online lessen, repetities in de buitenlucht, wel mogen zingen, niet mogen zingen, wel een voorstelling in het theater en uiteindelijk toch moeten annuleren wegens een nieuwe lockdown. En daar bovenop het overlijden van LUSA’s creatieve duizendpoot Hans Veen.

Reden genoeg om de bezem erdoor te halen en nu, met de zomer in aantocht, schoon schip te maken! De LUSA-leerlingen hebben op verschillende mooie Gorinchemse locaties hun favoriete musicalnummers opgenomen. Van bekende LUSA-klassiekers tot splinternieuw materiaal. Deze nummers worden in een unieke streamvoorstelling vanuit Theater Peeriscoop aan elkaar gespeeld door docenten Jessin Oulad-el-Hadj en Sem van der Hijden.

Als razende reporters doen zij namelijk verslag van de Gorinchemse jeugd, wiens theaterenergie niet langer te beteugelen is. Choreografie en kostuums zijn uiteraard van de hand van Anja Rietveld, muziek/camera/montage door Roelof Jansen en regie door Birgitta Jansen.

De voorstelling wordt gestreamd op zaterdag 12 juni om 19.30 uur en zondag 13 juni om 14.30 uur. Tickets bestellen kan via www.peeriscoop.nl (gebruik de knop rechtsboven ‘Livestreamtickets’). Bellen kan ook: 0183-690022.