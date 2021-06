Boezemverhalen tijdens nieuwe luisterroute door de Zouweboezem

AMEIDE • Afgelopen zaterdag werd de luisterroute Boezemverhalen onthuld in het natuurgebied Zouweboezem bij Ameide.

De wandeling ‘Boezemverhalen’, wat een uitkomst is van een bijzondere samenwerking tussen LINK theater en de jongeren van het tussenjaarprogramma MDT BAAS, werd zaterdag voor het eerst gelopen met een aantal speciale genodigden.

De luisterroute is online beschikbaar via de app: izi. TRAVEL. Hiermee kan iedereen via deze app ten allen tijde de route lopen en de bijzondere verhalen die worden verteld via muziekoortjes luisteren.