Duurzaamheid-avonden in gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden en het Regionaal Energieloket organiseren een collectieve inkoopactie voor hybride warmtepompen en voor isolerend glas.

De informatiebijeenkomst over warmtepompen vindt plaats op woensdagavond 9 juni en die over isolerend glas op 22 juni. De avonden starten om 19:30 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de website regionaalenergieloket.nl/acties.

“De hybride warmtepomp roept mogelijk vragen op”, schrijft de gemeente in een toelichting. “Wat is het precies? Wat zijn de voor- en nadelen? Welke subsidies zijn er beschikbaar? Hoe weet ik of mijn woning geschikt is?” Tijdens de online informatieavond worden deze vragen beantwoord. Ook wordt er meer verteld over de inkoopactie en is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

Isolerend glas

Tijdens de informatieavond over isolatie gaat het vooral over isolerend glas.

“Ramen zijn een zwak punt in een woning waar veel warmte verloren gaat. Isolerend glas vermindert warmteverlies via de ramen zo veel mogelijk.”

Enkel of standaard dubbel glas isoleert onvoldoende. “Tegenwoordig is er beter isolerend glas op de markt, namelijk HR++ of triple glas (HR+++) glas.”

Tijdens de online informatiebijeenkomst zal hier dieper op worden ingegaan. Ook wordt er meer verteld over de inkoopactie en is er voldoende ruimte om vragen te stellen. De gemeente, het Regionaal Energieloket en de installateur zijn op beide avonden aanwezig om vragen te beantwoorden.

Er is overigens al veel voorwerk gedaan. Aan vakspecialisten is gevraagd een aanbod te doen. Deze is vergeleken op basis van ervaring, garanties en prijs. De technische adviseurs van de gemeente hebben hier het beste aanbod uit gekozen.

Energielabels

In Vijfheerenlanden zijn nog heel veel woningen heel slecht geïsoleerd.

In totaal 2541 van de 23429 woningen (12%) heeft nog energielabel G, 1824 woningen energielabel F, 1156 woningen energielabel E, 1081 woningen energielabel D. De meeste woningen (7834) hebben label C, 3868 woningen label B en 4517 woningen label A. Iets meer dan 600 woningen doen met label A+ of A++ nog beter.

De cijfers dateren van najaar 2020.