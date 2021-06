Stichting Verantwoord Varen: media-aandacht zorgt voor minder te snel varende vaartuigen

ALBLASSERWAARD • De media-aandacht voor de nieuwe Stichting Verantwoord Varen Binnenwater Alblas i.o. heeft ervoor gezorgd dat het aantal te snel varen vaartuigen op Graafstroom, Alblas en het Nieuwe Waterschap is teruggelopen van zestig naar veertig procent.

Dat stelt de stichting in een persbericht. ‘Goed nieuws en een positieve ontwikkeling. Maar...veertig procent is nog altijd veel te hoog: Er wordt nog altijd schade aan de oevers toegebracht, nesten van watervogels worden vernietigd en zwemmers, spelende kinderen en suppers lopen gevaar.’

Een compliment van het stichtingsbestuur gaat uit naar de bootverhuurders die na overleg een aantal door de stichting voorgestelde wijzigingen in hun vaarinstructies hebben opgenomen, zoals benadrukking van vaarsnelheid, verbod in het donker te varen en het dringende advies de gratis app Speedometer te gebruiken om de GPS snelheid te meten.

Tientallen sympathisanten

Bij de stichting hebben zich al tientallen sympathisanten uit Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Papendrecht en Alblasserdam gemeld die, als ze dit willen, in een WhatsAppgroep worden ondergebracht. Sympathisanten worden via dit medium en via de email regelmatig op de hoogte gebracht van de acties van de stichting.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden als ‘sympathisant’ via lvdzee2@planet.nl.