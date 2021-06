Popkoor Let’s get Started uit Lexmond heeft live repetities hervat

LEXMOND • Na zeven maanden Zoomen hebben de leden van popkoor Let’s get Started uit Lexmond eindelijk weer live, weliswaar op afstand, de afzonderlijk ingestudeerde nummers tot één geheel gesmeed.

Belangstellenden om mee te zingen, kunnen zich via info@popkoorlexmond.nl aanmelden voor een proefrepetitie. Let’s get Started oefent iedere woensdagavond om 20.00 uur in Huis het Bosch in Lexmond.