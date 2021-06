Diederik Gommers uit Wijngaarden één van de winnaars van de Best Social Awards

WIJNGAARDEN • IC-arts Diederik Gommers uit Wijngaarden werd afgelopen weekend één van de winnaars van de landelijke Best Social Awards.

Hij won de prijs in de categorie ‘Beste Thuisblijf Content’. Gommers ging het afgelopen jaar voor het eerst op Instagram en wist binnen korte tijd honderdduizenden volgers binnen te halen. De jury is onder de indruk van de manier waarop hij dit medium inzet om (jonge) mensen te bereiken.

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care (NVIC) had tot ruim een jaar geleden nooit verwacht met een dergelijke award in handen te staan, zo laat hij via zijn Instagramaccount weten. ‘Het is ook eigenlijk een beetje van de gekken...’

Wetenschappelijke info

Hij vervolgt: ‘Ik heb jullie met veel plezier zo veel mogelijk wetenschappelijke info proberen te geven over het virus, het ziektebeeld, de behandelingen en iets over de vaccins. Maar het leukste waren de bedankjes om te lezen, die deden me echt goed.’

De ziekenhuisopnames blijven maar dalen en de vaccinaties gaan als een speer, constateert Diederik Gommers daarnaast. ‘Mij bekruipt echt het gevoel dat we het virus gaan verslaan. Ik heb er altijd in geloofd, maar ongelooflijk dat we er nu bijna zijn. Ergens eind augustus/begin september is de verwachting dat we ons ‘nieuwe’ leven weer terugkrijgen. Dus zorg goed voor jezelf en kom zonder virusvarianten terug als je nog naar het buitenland gaat.’