Veel belangstelling voor ‘meet and greet’ met topzwemster Inge de Bruijn in De Doetse Kom

GIESSENBURG • Er was veel belangstelling voor de ‘meet and greet’ met topzwemster Inge de Bruijn, zaterdag in zwembad De Doetse Kom in Giessenburg.

Fans stonden in de rij om met haar op de foto te gaan én om in het echt de gouden medailles die ze won te zien en aan te raken. Eén van hen was de blinde John Ros uit Molenaarsgraaf (zie foto’s). Inge de Bruijn kwam langs om de aanwezige jeugd te enthousiasmeren om vooral lekker te blijven zwemmen.