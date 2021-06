NIEUW-LEKKERLAND • Op vrijdagochtend 4 juni werd Het IJsvogeltje in Nieuw-Lekkerland officieel geopend.

Wethouder Johan Quik liet hiervoor symbolisch een salamander vrij op de strook grond. Het IJsvogeltje wordt gebruikt voor natuurontwikkeling en is heuvelachtig ingericht met onder andere plas/drasbermen, poelen en een wand met nestelmogelijkheden voor de ijsvogel. Deze inrichting draagt bij aan een biodiverse en klimaatbestendige leefomgeving.

Beleefnatuur

Sinds oktober vorig jaar is gewerkt aan Het IJsvogeltje. Over het hele terrein is 20 centimeter grond verwijderd, zijn watergangen ontgraven, plas- en drasbermen aangelegd, hoogteverschillen aangebracht en is de ijsvogelwand geplaatst. Vervolgens zijn waterplanten, struiken en bomen ingeplant.

“Het is mooi dat we dit perceel, dat al jaren in gebruik was als grasland, hebben kunnen omvormen tot beleefnatuur”, zegt wethouder Johan Quik. “Natuur waarin gerecreëerd kan worden, goed is voor het klimaat en bovendien leerzaam is voor kinderen. We nodigen inwoners dan ook van harte uit om Het IJsvogeltje te bezoeken.”

Samen met inwoners

Ook inwoners van de Ooievaar 1 t/m 9 en 116 t/m 120, het kernoverleg Nieuw-Lekkerland en de Volkstuin vereniging de Bakwetering hebben meegedacht met de inrichting van de grond. Johan: “Alle wensen en mogelijkheden die zij hebben aangegeven hebben wij, binnen onze randvoorwaarden, verwerkt in het uiteindelijke inrichtingsplan.”

Waardering

Het IJsvogeltje is mede mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren. Johan: “Zowel Blauwzaam Prachtlint als de Lions Club hebben bijgedragen. Dat waarderen we enorm. Het laat zien dat er betrokkenheid is vanuit de samenleving en ook zij natuurontwikkeling belangrijk vinden.”