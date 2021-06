Freek Wallaard uit Noordeloos lanceert ikhebm.nl om dé prik te vieren

NOORDELOOS • Vieren en anderen meedelen dat je gevaccineerd bent tegen het coronavirus, daarvoor kun je sinds deze week terecht op de nieuwe site www.ikhebm.nl. Initiatiefnemer is Freek Wallaard uit Noordeloos.

Het is iets waar Freek dag in, dag uit mee bezig is: allerlei zaken op een positieve manier wereldkundig maken. “Dat is een gift die ik ook graag inzet voor het grotere goed”, lacht hij. Dat grotere goed ziet hij in ieder geval in het opheffen van de beperkingen die de coronamaatregelen het afgelopen jaar met zich meebrachten.

“Één van de pijlers onder een lang en gelukkig leven zijn de contacten met familie en vrienden. Hoe meer, hoe beter. Nou, daar heeft het nogal aan ontbroken. Het vaccineren dat nu in volle gang is, is de enige weg om de vrijheid elkaar weer zonder remmingen te kunnen zien te bereiken.”

Sociale media

Om die blijdschap van het krijgen van dé prik te delen en zo aanstekelijk te werken voor anderen, maakte Freek de afgelopen dagen de website www.ikhebm.nl. Daar kun je terecht voor allerlei bijzondere en toepasselijke afbeeldingen en foto’s om je bericht op sociale media als Instagram en Facebook kleurrijk en origineel mee aan te kleden.

“Zelf zorg ik voor input, maar naast de deelkant zit er ook een maakkant aan de site. Ontwerpers kunnen zelf ook hun creaties erop plaatsen. Ik heb met meerdere van hen al contact. En zelf ben ik al bezig om het mogelijk te maken dat je de ontwerpen op A3 uit kunt printen en bijvoorbeeld achter je raam op kunt hangen. Zo hoop ik dat we het vaccineren met elkaar kunnen vieren en zo onder de aandacht brengen hoe belangrijk het voor ons allemaal is.”