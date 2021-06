Schenking Biesboschboeken dankzij gift uit Streekfonds

REGIO • Een bijdrage van het Biesbosch Streekfonds maakt het mogelijk dat de bibliotheken ‘Aan Zet’, ‘Theek5” en ‘Altena Cultuurpunt’ boeken geschonken kregen van de uitgave ‘De Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog’ uit handen van de schrijvers Alfons van Bokhorst en Leen Fijnekam.

De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat verhalen over gebeurtenissen in de Biesbosch tijdens de oorlog zo veel mogelijk gelezen worden zodat deze zwarte periode uit de Nederlandse geschiedenis niet vergeten wordt.

Het boek gaat over onderduikers, verborgen schepen, verongelukte vliegtuigen en verzetsstrijders die zich met gevaar voor eigen leven inzetten voor de vrijheid van anderen en mee hebben geholpen de bevrijding van ons land te bespoedigen.

Dit alles speelde zich af in een gebied wat ruig, grillig en door sterke eb- en vloedwerking onvoorspelbaar was en daarom door de vijand zoveel mogelijk gemeden werd.

Omdat veel bibliotheken momenteel in zwaar weer verkeren willen Van Bokhorst en Fijnekam een bescheiden bijdrage ter ondersteuning leveren door een aantal boeken te schenken om zodoende alle regionale bibliotheken van boeken te voorzien.

Na lovende recensies en reacties mogen zij zich inmiddels verheugen in de tweede druk van het boek, wat verkrijgbaar is bij boekhandels in de Biesboschregio, de Biesboschcentra in Dordrecht en Drimmelen en het Biesbosch MuseumEiland en via www.biesboschboek.nl.

Het Biesbosch Streekfonds heeft het benodigde aantal boeken voor alle bibliotheken rondom de Biesbosch gefinancierd. Het fonds ondersteunt tevens diverse andere projecten die betrekking hebben op het gebied.

De overhandiging van ‘De Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog’ aan rayonmanager Jasper ’t Jong van de Bibliotheek Aan Zet vond plaats in Dordrecht op donderdag 3 juni.