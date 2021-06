Molenlanden organiseert informatiebijeenkomsten over ‘18 jaar, en dan?’

MOLENLANDEN • Om jongvolwassenen en hun ouders of verzorgers te informeren over zaken als wonen en geld met betrekking tot het bereiken van de 18-jarige leeftijd, organiseert het Sociaal team Molenlanden in samenwerking met Avres twee online bijeenkomsten ‘18 jaar, en dan?’.

De eerste bijeenkomst op donderdag 17 juni is voor alle 18-jarigen. De tweede bijeenkomst op maandag 21 juni is meer gericht op jongeren met een beperking. Geïnteresseerden zijn op beide data vanaf 20.00 uur van harte welkom. Deelname is gratis.

Donderdag 17 juni komen de onderwerpen wonen, werken, leren en geldzaken aan bod. “Als je 18 jaar wordt komt er veel op je af”, zegt Meike den Hartog van Sociaal team Molenlanden. “Je bent officieel volwassen en daar horen verantwoordelijkheden bij. We geven deelnemers handige tips over bijvoorbeeld het regelen van je zorgverzekering en het aanvragen van zorgtoeslag. Zodat jongeren en hun ouders precies weten waar zij allemaal aan moet denken.”

Maandag 21 juni komt een aantal specifieke onderwerpen aan bod. Zoals het regelen van zorg vanuit de Wmo of Wlz, de beschermingsmaatregelen, de Participatiewet en de mogelijkheden voor betaald en onbetaald werk.

“Weten deelnemers bijvoorbeeld al wat voor werk zij willen of kunnen gaan doen?”, vult Bianca Spoolder van Avres aan. “En hoe leg je contact met een werkgever?” Ook staan we stil bij woonwensen: wil je zelfstandig wonen, met begeleiding of op een groep?

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 17 juni (voor alle 18-jarigen en hun ouders, aanmelden uiterlijk 16 juni) en op maandag 21 juni (voor jongeren met een beperking en hun ouders, aanmelden uiterlijk 18 juni). Beide bijeenkomsten vinden online plaats van 20.00 tot 21.00 uur (inloggen vanaf 19.45 uur). Aanmelden kan via het Sociaal Loket: 088-7515100 of sociaalloket@jouwgemeente.nl. Deelname is gratis.