VVD Vijfheerenlanden: ‘Betalen-naar-gewicht (Diftar) leidt tot meer zwerfafval’

VIJFHEERENLANDEN • VVD Vijfheerenlanden is vóór een goed en toegankelijk systeem van afvalverwerking, maar tégen alle vormen van drempels hierbij zoals pasjes, betalen-naar-hoeveelheid en alle bureaucratie die daarbij komt. “Dat leidt per saldo ook tot méér zwerfafval en dat willen we natuurlijk niet”, aldus raadslid André van der Leest.

Woensdag werd tijdens de commissievergadering in Vijfheerenlanden gesproken over het nieuwe stappenplan van afvalbedrijf Waardlanden. De komende jaren worden inwoners verplicht om een toegangspasje te gebruiken voor het inleveren van restafval in de ondergrondse containers. Het is de opmaat naar een gedifferentieerd tarief, ofwel Diftar. Dat lijkt heel eerlijk. Immers: de vervuiler betaalt meer en de inwoners die netjes zijn of haar afval scheidt wordt beloond.

Van der Leest is echter kritisch: “Het lijkt een erg sympathieke gedachte, maar als je er goed over nadenkt is het voorspelbare gedrag dat inwoners ervoor zorgen dat ze dus zo min mogelijk afval in gaan leveren. Dat is goedkoop. Waar blijft dan het afval? Juist: op allerlei plaatsen waar we dat juist niet willen hebben. Het levert gewoonweg méér zwerfafval op.”

Afvalpreventie

De VVD vindt dat er vooral meer gewerkt moet worden aan afvalpreventie. “Op de tweede plaats moet het bij afval goed gekeken worden welke producten of materialen hergebruikt kunnen worden. Geef meer en goede voorlichting aan de inwoners over het gescheiden inzamelen zodat het materiaal ook echt naar bedrijven kan die zorgen voor recycling. Verder zijn er inmiddels veel betere systemen voor nascheiding van plastic-soorten beschikbaar die leiden tot prima resultaten.”

‘Regionaal probleem’

Volgens Van der Leest is het niet alleen een gemeentelijk probleem, maar vooral een regionaal probleem. “Als in de gehele regio hetzelfde, gemakkelijke en servicegerichte systeem geldt, met zo min mogelijk drempels, is dat de beste garantie voor een goede start van recycling en van het terugdringen van zwerfafval. Het sturen met geld, met pasjes, betalen-naar-gewicht etc. is kostenverhogend, heeft als resultaat een ‘waterbed-effect’ waardoor er véél méér zwerfafval ontstaat en dat is iets wat we juist willen voorkomen.”

Van der Leest overweegt om voor de raadsvergadering van 10 juni een amendement in te dienen op het voorstel van het college.