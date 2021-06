Annemiek Jetten wordt waarnemend burgemeester van Papendrecht

PAPENDRECHT • Annemiek Jetten wordt met ingang van maandag 7 juni waarnemend burgemeester van Papendrecht. Zij is 57 jaar, woont in Breda en is lid van de PvdA.

Annemiek Jetten vervangt Aart-Jan Moerkerke, die met ingang van die datum eervol ontslag is verleend als burgemeester van Papendrecht omdat hij benoemd is tot burgemeester van Moerdijk in Brabant.

De Commissaris van de Koning in Zuid-Holland heeft, na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad in Papendrecht, besloten om tot het aantreden van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, een waarnemer te benoemen.

Na een gesprek met de fractievoorzitters over het gewenste profiel van de nieuwe waarnemer heeft de commissaris Annemiek Jetten voorgesteld als waarnemend burgemeester van Papendrecht. Vervolgens hebben de fractievoorzitters met haar gesproken.

De fractievoorzitters herkennen zich in de voordracht van de commissaris van de Koning om Annemiek Jetten als waarnemend burgemeester te benoemen tot aan de installatie van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester.

Na een eerdere carrière met diverse rollen binnen onder andere de Rijksoverheid, gemeenten en als officier van justitie bij het Openbaar Ministerie, deed zij ruime bestuurlijke ervaring op als burgemeester van Vlaardingen en de Zeeuwse gemeente Sluis.