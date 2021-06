Fietsende burgemeesters Fröhlich en Segers op de Dag van Leergeld

VIJFHEERENLANDEN/MOLENLANDEN • Elk jaar op 1 juni wordt de landelijke Leergeld Dag gehouden, waarop er aandacht is voor het werk van Stichting Leergeld. In de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden (AV) was er een fietssponsortocht.

De verschillende gemeenten waar Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden actief is, hebben enthousiast gereageerd op de oproep om mee te fietsen. De burgemeesters van het uitgestrekte gebied besloten mee te fietsen met de coördinator en de voorzitter van de Leergeld AV, om op deze wijze steun te betuigen aan het werk dat stichting Leergeld in hun gemeente doet.

Gedurende deze fietstocht van 70 kilometer, konden de burgemeesters Sjors Fröhlich (Vijfheerenlanden), Reinie Melissant (Gorinchem) en Theo Segers (Molenlanden), bijgepraat worden over de situatie in hun eigen gemeente en wat Stichting Leergeld bijdraagt aan de gezinnen met een laag inkomen.

Cheque

Leergeld AV biedt hulp aan zeker 2.000 kinderen.

De fietstocht werd niet alleen beloond met mooi weer, ook stonden er op verschillende plekken afgevaardigden van Rotary, Lions en Kiwanis klaar om een cheque te overhandigen.

Ook via de fundraise actie op de eigen website kwamen verschillende donaties binnen, die Leergeld uiteindelijk gaat inzetten om kinderen in de gelegenheid te stellen om kleding aan te schaffen, dat in hun situatie geen luxe is, maar pure noodzaak.

Deze actie voor kledingvouchers loopt tot 30 juni en de stichting hoopt hiermee 25.000 euro bij elkaar te krijgen. Doneren kan via de website.



Een korte terugkijk van deze dag is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=B1imLXq44fM.

1 op 12

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Slechts een beperkt deel van hen maakt gebruik van het bestaande voorzieningenaanbod. Veel werkenden rekenen zich niet tot de doelgroep die in aanmerking komt voor voorzieningen. Ook kent een deel van de ouders de regelingen niet of weet de weg er naar toe niet.

Stichting Leergeld zorgt ervoor dat jaarlijks meer dan 130.000 kinderen die opgroeien in armoede gewoon mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes en niet aan de zijlijn terecht komen. In de Leergeld werkwijze staat de menselijke benadering centraal, waarbij Leergeld zich verplaatst in de positie van de ouder(s) en een Leergeld vrijwilliger bij de ouder(s) thuis het gesprek aangaat.

Schoolspullen

Via lokale stichtingen, die samen actief zijn in 74% van de Nederlandse gemeenten, biedt Stichting Leergeld kinderen uit minimagezinnen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo ondersteunt zij ouders met bijvoorbeeld de aanschaf van schoolspullen, een bijdrage voor een schoolreis, een computer of een fiets of met de contributie voor een sportvereniging.

Stichting Leergeld grijpt de landelijke Leergeld Dag aan om gemeenten, professionals en werkgevers op te roepen om in hun uitvoeringspraktijk richting ouders met geldzorgen ook te kiezen voor een menselijke benadering en zich hierbij te laten inspireren door het actieprogramma, de toolkit en het online tafelgesprek van Stichting Leergeld en Sam&.

Zij hoopt hiermee zo gezamenlijk álle ouders met geldzorgen te kunnen bereiken en hen vooruit te helpen.