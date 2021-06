Ooievaars maken nest in hoge boom in Goudriaan

GOUDRIAAN • Een bijzondere plek voor een ooievaarsnest midden in Goudriaan, hoog in een gesnoeide boom. Ze trekken veel bekijks door hun geklepper.

Meestal nestelen ooievaars in Nederland in geprepareerde nesten, maar ze zoeken ook geregeld zelf een geschikte plek op. Als het maar hoog en (niet altijd) droog is.